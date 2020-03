President kritiseeris aastapäevakõnes valmisolekut kriisideks. Mida on riik Kagu-Eestit räsinud tormist õppinud?

Riho Nagel reporter-toimetaja RUS

Torm murdis Elvas puu koduhoovi. Foto: Delfi lugeja

Riigi valmisolek kriisideks on presidentidelt juba aastaid laita saanud. Selgub, et sügistormi vigade parandamisega on ametkonnad jõudnud alles arutamise faasi.