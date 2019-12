President kogub 16-19-aastaste kliimateadlike noorte mõtteid

„Sa oled 16–19aastane ja sulle läheb korda, mis saab sinu koduplaneedist, mis on inimtegevuse tagajärjel viidud üsna taluvuspiiri lähedale. Inimkonda on alati kannustanud püüd tagada oma lastele parem elu, ometi kasvad sina üles teadmises, et sul tuleb tõsiselt rinda pista vanemate poolt pärandatud kliimamuutuste tagajärgedega. See näitab, et oleme teinud nii mõndagi valesti või sootuks tegemata jätnud. Ometi soovime nüüd astuda suuri samme, et meie e-Eestist saaks puhas ja roheline Eesti. Mida arvad sellest kõigest sina, seda tahamegi kuulda,” selgitab president oma kodulehel konkursi iva.

Kõnekonkursi „Kirjuta Eestile“ statuut

1. Vabariigi Presidendi Kantselei korraldab kõnekonkursi „Kirjuta Eestile" (edaspidi: konkurss). Statuudis reguleeritakse konkursi eesmärgid, konkursi käik, tööde vormistamise ja esitamise nõuded, samuti hindamise ning tulemustest teavitamise kord.

2. Konkursil võivad osaleda 16–19aastased noored.

3. Konkursil osaleja ülesanne on kirjutada kõne Eestist kliimamuutuste keskmes (kõne võib saata kirjalikult või esitada videovormis).

4. Iga osaleja võib konkursile esitada ühe kõne.

5. Kõne vormistamine: kõne peab olema eestikeelne ja kuni 5000 tähemärki (videos kuni 3 minutit).

6. Kõne võib kirjutada üksi või mitmekesi.

7. Töö tuleb esitada Vabariigi Presidendi Kantseleile hiljemalt 20. jaanuariks 2020, saates selle (või kõne lingi) elektrooniliselt e-posti aadressil kirjutaEestile@vpk.ee