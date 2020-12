President Kersti Kaljulaid viimase aja poliitdebati mürgisusest: me peame ütlema, et see ei meeldi meile

"Me oleme täiesti uues olukorras, sest me keegi ei oska käituda, kui poliitilist debatti juhitakse provotseerides, eskaleerides ja improviseerides, ainult oma agendat silmas pidades. Kuidas me peaksime reageerima? Ühiskond, riigikogu liikmed, ajakirjandus, president," küsis Priit Kuusk presidendilt, viidates usutavasti EKRE viimase aja üha "käremeelsematele" seisukohtadele, ootamatumatele sõnavõttudele.

"Aeg-ajalt tuleb soovitusi ignoreerida. Mina ei jaga seda. Ma arvan, et me peamegi ütlema, et see ei meeldi meile," vastas president. "See ei meeldi meile, kui riigikogu komisjonidesse kutsutud inimesed, kes omast ajast on südant valutanud millegi pärast, tulevad riigikokku kohale ja neile öeldakse, et nende seisukohad justkui ei väärigi kuulamist ja et neil ei olegi õigust tulla ja öelda. Neisse suhtutakse üleolevalt. Seda ei saa mitte millegagi õigustada. Halba käitumist ei saa mitte millegagi õigustada. Minu arvates mida olulisem ja nähtavam on inimese roll ühiskonnas, seda tähtsam on see, et ta ei oleks ainult tark, terane ja kiire oma eesmärkide saavutamisel, vaid oleks ka inimene iga inimese vastu, et meist keegi ei saaks põhjendamatult haiget. Ka väidelda saab ilusti."