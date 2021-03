President Kersti Kaljulaid teeb esmaspäeval töövisiidi Hispaaniasse

"Hispaania on meie partner Euroopa Liidus ja lähedane liitlane NATO-s, Hispaania hävitajad on korduvalt olnud meie Ämari baasis meie õhuruumi valvamas," selgitas riigipea välispoliitika nõunik Lauri Kuusing tähtpäevale ajastatud visiidi tagamaid. "Selleks, et ka geograafiliselt kaugemal asuvad liitlased jätkuvalt mõistaks meie piirkonna julgeolekuohte ja jagaks meie tunnetusi, peame ka ise tundma huvi ja mõistma neile olulisi teemasid. Julgeolek on jagamatu ja selle loomisega tuleb tegeleda igas suunas NATO ümber."

President Kaljulaid kohtub esmaspäeval Madriidis Hispaania kuninga Felipe VI-ga, peaminister Pedro Sanchezega, kongressi esinaise Meritxell Batet'ga ning välisminister María Aránzazu González Laya'ga.

Riigipea osaleb pandeemiajärgse maailma välis-ja julgeolekupoliitikale pühendatud ümarlaual Kuninglikus Elcano Instituudis, asetab pärja Eesti esimese suursaadiku Hispaanias Karl Robert Pusta hauale, avab Eesti tänavafotograafiat tutvustava välinäituse ning annab mitu intervjuud Hispaania suurematele väljaannetele.

Hispaania tunnustas de iure Eesti iseseisvust 8. märtsil 1921, seega möödub esmaspäeval sellest sada aastat. Esmaspäevane visiit on president Kersti Kaljulaidi esimene visiit Hispaaniasse. Riigipea jõuab Eestisse tagasi teisipäeval.