President Kersti Kaljulaid sõidab aprillis Moskvasse

Viimati külastas Eesti riigipea Venemaad 2011. aastal, kui president Toomas Hendrik Ilves käis Peterburi Jaani kiriku taaspühitsemisel.

„Moskvas on meie riigi ajalooline esimene välisesindus ja täna on see Eesti suurim ja üks olulisemaid kahepoolseid saatkondi. See on meie diplomaatia eesliin,“ ütles Vabariigi Presidendi välispoliitika nõunik Lauri Kuusing, kelle sõnul ongi visiidi üks eesmärk tunnustada inimesi, kes igapäevaselt välispoliitika eesliinil Eesti huvide ja meie kodanike õiguste eest seisavad.

Eesti saatkond Moskvas asub linna ajaloolises keskosas Kremli, Arbati väljaku ja Konservatooriumi vahetus läheduses ning on algusest peale tegutsenud ühes ja samas majas. Eesti Vabariik määras esimese täievolilise saadiku Moskvasse 1921. aasta veebruaris ning meie saatkond oli üks esimesi suursaatkondi enamlikul Venemaal ja selle uues pealinnas. Suursaatkonna renoveerimistööde projekteerimine algas juba 2014. aasta, ehitustöödega alustati 2016. aasta sügisel.

Lauri Kuusingu sõnul on Vene välisministeeriumi presidendi visiidist Moskvasse informeeritud, kuid tänase seisuga kahepoolseid kohtumisi kokku lepitud ei ole.