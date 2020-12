President Kersti Kaljulaid puutus kokku koroonahaigega ja läks eneseisolatsiooni

Riigipea teatas ühismeedias, et on eneseisolatsioonis, kõik töökohtumised tuleb ära jätta. Presidendi enesetunne on hea ja tänahommikune koroonatest negatiivne.