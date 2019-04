President Kersti Kaljulaid: kohtun ministrikandidaatidega, kelle plaanidest ma ei saa aru või midagi ei tea

"Kahtlemata on mul plaanis, kui vabariigi valitsus tuleb ametisse kinnitada, teha vastutustundlik otsus. See tähendab, et ma kindlasti kohtun nende inimestega, kelle plaanidest ma kas ei saa aru või midagi ei tea," ütles Kaljulaid ERR-ile antud intervjuus.

"Minu allkiri on sellel dokumendil, kus on kirjas vabariigi valitsuse ministrid," rääkis Kaljulaid, lisades, et sooviks suuta inimese ja presidendina vastata, kui temalt küsitakse mõne valitsuse liikme seisukohtade kohta. "Siis ma ma tahaksin suuta öelda, et mina olen vestelnud nende ja nende inimestega ja mul on selline arusaam. Ma ei taha teha pimesi seda allkirja sinna paberile," rõhutas Kaljulaid.

"Aga see ei tähenda seda, et ma tahaksin kuidagi võtta osa sellest otsustusprotsessist. See ei ole parlamentaarses riigis presidendi töö ja ma seda ei tee," lisas president Kaljulaid.