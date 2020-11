President Kaljulaidi koroonatest oli negatiivne

Kaljulaidi sõnul on ka teised tema kantselei töötajad, kes Viljandi kohtumisel osalesid, koroonanegatiivsed. Siiski ollakse pühapäevani karantiinis.

Kaljulaid rääkis, et nii tema kui kantselei töötajad järgivad juba pikemat aega maski kandmise reeglit. „Maski mitte kandmisel ei ole mitte mingisugust õigustust. Sellega harjub,“ sõnas president.

„Inimesed võiks aru saada, et kindlasti on maski kandmisest kasu. Viiruse levikule kaasa see ju ei aita," lisas ta. "Palun kandke kõik maske".

Kaljulaidi sõnul usub ta inimeste mõistlikusse ja loodab, et maskikohustust ei pea kehtestama ning politsei abil kontrollima.