President Kaljulaidi eestvedamisel kogunevad täna maailma naisliidrid arutama pandeemia mõju

„Üleilmselt moodustavad naised 70 protsenti kõigist tervishoiutöötajatest, samamoodi mõjutab keeruline ligipääs tervishoiuteenustele just ennekõike naisi ja lapsi. Kriisidel on omadus vajakajäämisi võimendada ja sellel ebavõrdsusel võivad lõpuks olla kurvemad tagajärjed kui viirusel endal,“ selgitas president Kaljulaid.

“Oleme rahvusvahelises koostöös olnud kohati lootusetult aeglased, sest paljude osapooltega süsteem pole reageerimiseks lihtsalt piisavalt kiire. Kuid paljude haavatavate ja abivajajate jaoks loeb iga päev ja tund,“ lisas riigipea.

Naiste ja laste tervise ning heaolu eest seisva liikumise EWEC, mille kaasjuht Eesti riigipea on, egiidi all toimuv üritus algab täna Eesti aja järgi kell 15.00 ja selle avab ÜRO peasekretär Antonio Guterres. Lisaks võtavad aruteludest osa riigijuhid ning ÜRO ja kodanikuühiskonna esindajad üle maailma, teiste seas Kanada kindralkuberner Julie Payette, Costa Rica asepresident Epsy Campbell Barr, UNICEFi tegevjuht Henrietta Fore ja ÜRO inimõiguste ülemvolinik Michelle Bachelet.

Kui president Kaljulaid 2018. aastal ÜRO peasekretäri kutsel kaheks aastaks EWECi kaasjuhtimise üle võttis, oli tema eesmärk jagada just nende inimeste lugusid, kes muudavad naiste ning laste olukorda paremaks paljuski omal initsiatiivil tegutsedes. Pandeemia eeldab, et tuleb mõelda teisiti ning tegutseda kiiresti ja nii keskendubki arutelu väga praktilistele tegevustele, mida on erinevates piirkondades juba ära tehtud viiruse mõju leevendamiseks ja millest kõigil on õppida.

Ürituse järel kutsub Eesti riigipea osalema teadlasi ja valitsusjuhte ning kodanikuühiskonna esindajaid sotsiaalmeedia väljakutses, et aidata kaasa heade ja töötavate ideede levikule, mis naisi ja lapsi kaitsevad. Üleskutsega saab liituda, kasutades teemaviiteid @UN_EWEC ja #RiseForAll.

Täna kell 15.00 algavat ümarlauda juhivad president Kaljulaid ja Uus-Meremaa endine peaminister Helen Clark ning seda on võimalik jälgida Youtube`i vahendusel.