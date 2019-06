President Kaljulaid võidupühal: riigikaitse algab igaühest

“Arendame ju ka oma kaitseväge ja kaitseliitu olukordadeks, mis on vähetõenäolised, kuid siiski võimalikud. Samamoodi võiksime me kõik olla valmis muudeks keerulisteks sündmusteks, mis on vähetõenäolised, aga ikkagi võivad juhtuda," rääkis Kaljulaid.

Riigipea sõnul tähendab riigikaitse täna enamat kui vaid valmistumist klassikaliseks konventsionaalseks konfliktiks. „Palju suurema tõenäosusega võime näha suurema elektrikatkestust, lumetormi, üleujutust või rööbastelt maha sõitnud ohtlikku veost. Sellised kriisid ei ole ohuks Eesti iseseisvusele, kuid võivad halvata igapäevaelu ja vähendada turvatunnet. Kuid sellest – iga inimese turvatundest – algab meie Eesti julgeolek“ lausus president.

Vabadussõda ei võitnud vaid rindesõdurid, vaid ka sõjaväele voorivankri andnud talumees, tagalas korda hoidnud kaitseliitlane, sõduritele vormiriideid õmmelnud rätsep, haavatute eest hoolitsenud halastajaõde, lisas ta. „Tänapäeval nimetame sellist kogu ühiskonna ühist pingutust laiapindseks riigikaitseks. See tähendab kõikide eluvaldkondade valmisolekut kriisideks ning kogu ühiskonna kaitsmist,“ sõnas Kaljulaid.

Riigipea sõnul saab igaüks meist väga palju ära teha selleks, et ennast ja oma lähedasi alati kaitsta. „Lihtsad asjad: igaüks meist saab endale koju osta väikese toiduvaru või patareidel raadio. Tuletada meelde esmaabivõtted. Laadida alla naiskodukaitse kriisiolukordade mobiilirakenduse või hoida käepärast neid käitumisjuhiseid, mis riik paari kuud eest inimestele laiali saatis,“ loetles riigipea.

President lisas, et Eesti inimeste turvatunnet ja julgeolekut mõjutavad ka välismaised kriisid. "Kriisid, mida ka meie aitame liitlastel lahendada. Saame liitlaste abile loota ka Eesti kaitsmisel. Liitlased olid meiega Vabadussõjas ja liitlased on meiega täna siin Tartus."