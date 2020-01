President Kaljulaid: Venemaal on Lähis-Idas oma roll ja seepärast peame ta sellesse arutellu tooma

"Venemaal on kindlasti Lähis-Idas oma roll ja seepärast peame Venemaa sellesse arutellu tooma," ütles Kaljulaid täna Baierimaal Baieri Kristliku Sotsiaalse Liidu (CSU) konverentsil Deutsche Wellele antud intervjuus.

"Soovime talle (Merkel - toim) edu läbirääkimiste Putiniga. Samal ajal tuleb mõista, et kiireid läbimurdeid ilmselt ei toimu. Kuid see, milles me, eurooplased, oleme tõelised tugevad, on see, et jätkame läbirääkimisi ja otsime jätkuvalt ühist alust, mida selles olukorras võib leida," ütles Eesti president.

Angela Merkel külastab Vladimir Putini kutsel 11. jaanuaril Venemaad. Teda saadab Saksamaa välisminister Heiko Maas. "On ilmne, et kantsler arutab Putiniga praeguseid pingepunkte," ütles Saksamaa valitsuse pressiesindaja Steffen Seibert 6. jaanuaril Berliinis.

Kremli administratsioon ütles, et pooled arutavad "rahvusvahelises päevakorras olevaid pakilisi teemasid, sealhulgas olukorda Süürias, Liibüas, pingete eskaleerumist Lähis-Idas", samuti Minski lepingute rakendamist Ukraina osas ja 9. detsembril Pariisis Normandia neliku tippkohtumisel saavutatud kokkuleppeid.

President Kersti Kaljulaid on töövisiidil Baieri liidumaal, kus riigipea on Kristlik-Sotsiaalse Liidu CSU parlamendirühma aastakonverentsi aukülaline.