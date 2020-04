President Kaljulaid: üks kriisiõppus aastas oleks hädavajalik

Kaljulaid rääkis "Esimeses stuudios", et Eesti ei peaks ootama igas valdkonnas kriisi, et siis veenduda, et me pole selleks valmis olnud, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Mis puudutab meditsiinisüsteemi ja tervishoiukriisiga valmisolekut, siis loomulikult, selle lahendame me nüüd ära. Samamoodi, nagu me hakkasime otsima lahendust, kuidas saada bensiinijaamast õli kätte, kui elektrit ei ole. Aga laiapindne riigikaitsekava on märksa mitmekülgsem ja kas me tõesti peame igas valdkonnas siis selle kriisi ära ootama selleks, et veenduda, et me ei olnud valmis?" küsis president.

"Ma ei taha kedagi hirmutada, aga mida paremini me oleme valmistunud, seda vähem on meil vaja nendes kriisides kangelasi ja seda rohkem teevad inimesed lihtsalt oma tööd, mille nad on läbi harjutanud juba varem, mille peale nad on mõelnud juba varem. Mida lähedasemad me oleme olukorrale, et see kriis on meie mõtetes olnud, me oleme seda proovinud lahendada, seda parem," lisas president.

Kaljulaidi hinnangul oleks Eestis hädavajalik igal aastal üks kriisiõppus korraldada.

"Paljud omavalitsused, kes asuvad väga rahulikes piirkondades ja ei näe ka väga suuri keskkonnaga seotud ohte oma piirkonnas, ei ole jõudnud mõelda selle peale. Loomulikult, meil oli haldusreform ja omavalitsustel on olnud väga palju tihedat tööd selleks, et saada asjad sujuma, aga kriisideks valmisolekut peabki pidevalt harjutama," rääkis Kaljulaid.

