President Kaljulaid töötab sügisel kaks nädalat Pärnumaal

„Kui riigipea kahe aasta eest esmakordselt oma töökoha pikemaks perioodiks Kadriorust välja viis ja mitu nädalat Narvas töötas, tekitas see palju elevust. Aga sealt edasi on see pigem olnud erinevate piirkondade ootus ja palju on uuritud, kas see traditsioon ikka jätkub, kas tullakse ka neile,“ ütles Vabariigi Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe.

Kui kahe aasta eest oli töökohaks Narva ja Ida-Virumaa, mullu Räpina ja laiemalt kogu Kagu-Eesti, siis tänavu saab riigipea töökohaks olema Pärnu, aga kindlasti jagub nende nädalate jooksul tegevusi kogu Pärnumaale.

Pikemalt ühes piirkonnas töötamine annab ühelt poolt võimaluse tunnustada ja esile tõsta selle regiooni tublisid inimesi ja ettevõtteid. „Teisalt kolib nendeks nädalateks Kadriorust Pärnusse kindlasti ka rida n-ö igapäevaseid riigipea tööülesandeid ja kohtumisi ning Pärnus toimuvad mõned pidulikumad tseremooniad, millest kõik pärnakad osa saavad,“ rääkis Linnamäe presidendi kantselei plaanidest.

Riigipea peatub sel perioodil Pärnus Rannahotellis. Sarnaselt varasematele aastatele töötavad sel ajal Pärnus ka need presidendi kantselei töötajad, kes on seal toimuvate sündmuste ja kohtumistega vahetult seotud. Kümne päeva jooksul on riigipeal kavas kohtuda kohaliku elu edendajatega, külastada ettevõtteid ja omavalitsusi, koole ja kodanikuühendusi ning riigiasutusi.