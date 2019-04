President Kaljulaid teeb täna Kaja Kallasele ettepaneku valitsuse moodustamiseks

Valimised võitnud Reformierakonna juht on presidendi juurde kutsutud täna hommikul kella 9-ks. Kallase ja Kaljulaidi kohtumiseks on planeeritud umbes 45 minutit ja pärast seda, orienteeruvalt kell 10.30 algab pressikonverents, kus president Kaljulaid teeb pressiavalduse ja vastab ka küsimustele.

Kell 11 kohtuvad Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid, kes lepivad kokku valitsuse moodustamise põhimõtetes.

Teatavasti on aga juba nädalaid valitsuskoalitsiooni moodustamiseks kõnelusi pidanud hoopis Keskerakond, Isamaa ja EKRE, kes on kõnelustega väidetavalt jõudmas ka lõpusirgele. Homme toimuvad nende erakondade volikogud, kus tutvustatakse uut valitsuslepingut.

Kaljulaid on varasemalt lubanud, et ta teeb ettepaneku valimised võitnud erakonnale.

Eile uue riigikogu ees peetud kõnes ütles Kaljulaid, et presidendina ei ole tal õigust hinnata, milline võiks olla riigikogu liikmete toetus ühele või teisele peaministrikandidaadile. "Ainuke tee välja selgitada, kellel on riigikogus toetus, viib läbi selle saali. On loomulik, et toetuse otsimisega siin saalis saab alustada valimised võitnud erakond," rääkis Kaljulaid.

Riigipea ütles ka, et see, mis meie Eesti riigis täna toimub, on toimiv demokraatlik protsess. "Demokraatiaga Eestis ei ole midagi valesti. Oli valija vastutus panna kokku uus riigikogu ja valija on seda teinud. Valimised toimusid, võitja on selgunud, erakonnad on vabad arutlema võimaliku valitsuskoostöö üle ja riigikogu iga liige on vaba hindama peaministrikandidaate," lisas president.

Pärast ülesande saamist presidendilt on peaministrikandidaadil aega 14 päeva, et esitada oma ettepanek valitsuse moodustamise kohta riigikogule. Juhul kui ta saab volitused valitsuse moodustamiseks, siis on tal seitse päeva, et esitada valitsuskoosseis uuesti presidendile.