President Kaljulaid Soome telekanalile: abieluküsitlusega püütakse ära kasutada ühiskondlikke lõhesid lahendusi pakkumata

Kaljulaid ütles Loikkanenile, et peab kahetsusväärseks, et Eesti on selles asjas liikumas rahvahääletuse suunas.

„Küsitluste järgi ei taha suurem osa eestlastest seda hääletust. Kui nad on sunnitud arvamust avaldama, peavad nad mõtlema, kuidas me tahame edasi minna,“ ütles Kaljulaid.

Kaljulaidi sõnul üritatakse sel viisil kodanikke lõhestada, sundides neid otsustama, olgu küsimus siis seksuaalvähemuste õigustes või naiste õigustes.

„Siin üritatakse ära kasutada ühiskondlikke lõhesid, pakkumata tõelisi lahendusi,“ kritiseeris Kaljulaid.

Kaljulaid ütles, et ta ei ole varem tahtnud samasooliste liitude kohta arvamust avaldada.

„Aga kui mind sunnitakse valima, kas kõik inimesed on omavahel võrdsed või ei, sellisel juhul vastan, et jah, on. Kui eestlased sunnitakse valima, olen üsna kindel, et headus ja avatus võidavad,“ lausus Kaljulaid.