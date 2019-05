President Kaljulaid: sõnavabadus pole Eestis viimastel kuudel vähenenud

Jah, ka vabaduse hõng saabus meile läbi ajakirjandusliku sõna. Vikerkaar. Fosforiidilahingud. Mõtleme veel. IME. Sitta kah! Need ajakirjanduslikud sammud julgustasid Eesti rahvast uuesti vabadusest unistama. Sõna rähkles järjest julgemini, kompas piire ja avastas, et ühel hetkel neid polnudki.

Meie vabadusvõitluses oli ajakirjanikel väga ilmne roll. Meie vabaduse puudumise ilmne ja igapäevane tunnus oli pikad kompartei initsieeritud tekstid päevalehtedes ja ridade vahelt loetavad tekstid lauludes, luuletustes ja mujal. Ei ole siis imeks panna, et eestlane on läbi ajaloo kirjasõna väga armastanud ja väga väärtustanud. Sellelt pinnalt on lihtne mõista, miks Eesti on Piirideta Reporterite sõnavabaduse indeksis maailma 11. riik. Euroopas 8. Meist eespool on vaid Põhjamaad, Madalmaad, Šveits. See on saavutus, mille üle me oleme uhked olnud ja mille üle on põhjust uhke olla ka täna.

Sõna on Eestis vaba. Meedia on vaba. Ajakirjanikud on vabad. Sõna- ega meediavabadus pole Eestis viimaste nädalate ega kuude jooksul vähenenud.

Aga see vabadus ei püsi iseenesest. Mõnede muude riikide kogemus, kus ühiskonnas mängivad olulist rolli valetavad poliitikud, vandenõuteoreetikud, kes ka pole alati sisulistes vaidlustes kõige tugevamad, sunnib meid ka täna Eestis olema väga tähelepanelik.

Nimelt on vabale ajakirjandusele omane, toetudes faktidele ja analüüsile, sellisel juhul nii öeldagi – poliitik valetab, poliitik ei ole pädev. See ongi vaba ajakirjanduse töö – iga päev läbi katsuda neid, kes meid juhivad, olgu suurte ettevõtete, riigiasutuste või suurte parteide eesotsas. Näidata ühiskonnale, mismoodi me mõtleme, kuidas maailmast aru saame, millesse usume ja kuidas me tahame Eesti elu edendada.

Aga kui on midagi varjata või pole midagi konstruktiivset lausuda, kipub võim ikka vaimu ahistama. Seda mustrit on õhus. See muster võib külge jääda. Mitte muidugi nii, nagu Nõukogude okupatsiooni saabudes. Aga ega ka Eesti Vabariigi meedia enne Nõukogude okupatsiooni olnud niimoodi vaba, kui on tänane meedia. Ajad olid teised.

Praegusel ajal on raske ette kujutada meediamajadevälist tsensuuri. Seda ohtlikum on võimalik enesetsensuur – ükskõik, kas selleks annavad põhjust väljaande majanduslik olukord, mõne meediamaja kalduvus kindla maailmavaate poole ja soovimatus seda välja öelda, või ka ajakirjanike arusaadav mure oma töökoha või sotsiaalmeediast kaela langeva tormi ja isiklike rünnakute pärast.

Juba aastaid võib see torm tulla mitte ainult sotsiaalmeediast, aga ka näiteks ajakirjanduslaadsest tootest nagu munitsipaalmeedia. Koht, kuhu on vaikselt tekkinud ka saateid, millele polegi nagu suurt ette heita ajakirjanduslikust aspektist. Mis suurendab inimeste peades segadust, tekitab muljet, et näiteks Tallinna TV sõna ei olegi alati ideoloogiliselt laetud, sest igas saates ta ju pole. Või me ei imestagi enam, kui ministri nõunikul võib olla oma poliitikasaade, kus, tõsi küll, teda oma poliitikuseisukohtade pärast aeg-ajalt korralikult kotitakse. Ja nüüd ei kergita ka kulmu, kui ühel hetkel on ühes kanalis kahe ministri omasaade, kus enam keegi sõltumatute poole pealt neid ei ohja.

Neid mustreid mitte tajuda on minu arvates täna Eesti ajakirjandusest mõeldes võimatu. On oluline, et me sellest kõigest avameelselt räägime. Sedasi julgustamegi me ajakirjanikke, meediaorganisatsioonide juhte ja kõiki kodanikke meie 11. kohta maailma vabade ajakirjanduste hulgas kaitsma ja hoidma.

Selle õhus oleva mustri kandsin mina ühel päeva ka nähtavalt Riigikogu saali. See ei olnud märk, et sõna ei ole vaba. See oli sõnum ja toetusavaldus ajakirjanikele, meediamajadele, toimetajatele. Sest vabadused – ka sõna- ja meediavabadus – on midagi, mida meil tuleb ise kogu aeg luua. Uuesti ja uuesti. Seda tuleb luua ja hoida.