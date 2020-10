President Kaljulaid sõitis töövisiidile Brüsselisse, kust suundub edasi Luksemburgi ja Prantsusmaale

Brüsselis kohtub riigipea NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga, kellega kohtumisel arutatakse päevakajalisi välis- ja julgeolekupoliitika küsimusi, viimaseid arenguid NATO lähinaabruses, aga ka NATO2030 arenguprotsessi.

Euroopa Komisjonis kohtub president Kaljulaid asepresidentide Margarethe Vestageri ja Valdis Dombrovskisega ning energiavolinik Kadri Simsoniga. Kohtumisel Euroopa Komisjoni asepresident Dombrovskisega on peamisteks kokku lepitud aruteluteemadeks finantsküsimused – Euroopa taasteprogramm ja järgmine Euroopa Liidu rahastusperiood, aga ka kaubanduspoliitika ning rahvusvahelise maksustamise küsimused.

Asepresident Vestageriga kohtumise keskmes on EL digitaalne areng, digitaalse ühisturu rakendamine ning ka Kolme Mere algatuse digisamba käivitamine. Asepresident Vestager osaleb ka 19. oktoobril Kolme Mere virtuaalsel tippkohtumisel, mida korraldab Eesti. Energiavolinik Simsoniga on teemadeks Euroopa roheleppe rakendamine, Balti energiaturu ja sünkroniseerimise arengud ning muud energiapoliitikaga seotud küsimused.

Luksemburgis on Vabariigi Presidendil kahepoolselt kohtumine Luksemburgi peaministri Xavier Betteliga, kellega arutatakse Eesti ja Luksemburgi kahepoolset koostööd ning arenguid Euroopa Liidus. Pariisis kohtub president Kaljulaid OECD praeguse peasekretäri Jose Angel Gurriaga, kellega arutab organisatsiooni hetkeseisu ja arenguid ning esineb konverentsil New Approaches to Economic Challenges.

Kogu reisi vältel rakendatakse kogu riigipea delegatsioonile nõutud ja soovitatud meetmeid kroonviiruse leviku vältimiseks ning Eestisse naastes lähtutakse Terviseameti soovitatud käitumisjuhistest.

Vabariigi President saabub tagasi Eestisse reede öösel vastu laupäeva.