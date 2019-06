President Kaljulaid sõidab USA-sse, kus algab hääletus Eesti kuulumise üle ÜRO julgeolekunõukokku

Täna ja homme toimub Saksamaal Berliinis Saksamaa tööstuste liidu aasta olulisim konverents Saksamaa Tööstuse Päev, mille üheks peakõnelejaks on president Kaljulaid. Konverentsil on kavas ka riigipea kohtumine liidukantsler Merkeliga, teatas presidendi kantselei.

Kolmapäeval osaleb Vabariigi President Sloveenias Ljubljanas nn Kolme mere algatuse (Three Seas Initiative) tippkohtumisel, mis toob ühise laua taha Eesti, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Ungari, Bulgaaria, Austria ja Horvaatia riigipead.

Neljapäeval jätkub töövisiit Ameerika Ühendriikides, kus riigipea osaleb ÜRO julgeolekunõukogu mitte-alaliste liikmete valimisega seotud sündmustel. Reedel algavad New Yorgis ÜRO peakorteris hääletused, mille tulemusel selguvad, kes kuuluvad aastatel 2020-21 julgeolekunõukogusse. Eesti jaoks on see esimene kord pürgida ÜRO Julgeolekunõukogusse ning Eesti konkureerib hääletusel Rumeeniaga.

Tagasi kodumaale jõuab riigipea pühapäeval.