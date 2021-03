President Kaljulaid sai vaktsiinisüsti

President sai AstraZeneca vaktsiini, teatas ERR. Kaljulaid plaanib aprillis külastada Afganistani ning soovis selleks enda ja delegatsiooni liikmete vaktsineerimist.

"Arvestades visiidi toimumise olulisust Eesti välis- ja julgeolekupoliitilisest seisukohast, palume teil erandkorras leida võimalus Vabariigi Presidendi ning teda antud visiidil saatva delegatsiooni (neli-viis inimest) vaktsineerimiskuuri alustamiseks selliselt, et vaktsineerimine oleks lõpetatud märtsikuu lõpuks," kirjutas presidendi kantselei direktor Tiit Riisalo pöördumises sotsiaalministeeriumi terviseala asekantslerile Maris Jessele.

Riisalo selgitab kirjas, et kohapeal tegutseva NATO missiooni väejuhatuse covid-reeglite põhjal on visiidi korraldamine Kabuli praktiliselt teostatav vaid delegatsiooniga, mille liikmed on 14 päeva enne visiidi algust läbinud vaktsineerimise.

"Praeguse seisuga on visiidi toimumine plaanitud aprilli esimesse poolde," lisas Riisalo.