President Kaljulaid saatis Putinile kutse tulla Eestisse

Eesti Rahva Muuseumis tuleval aastal 17.–19. juunini toimuval kongressil käsitletakse lisaks keele säilitamisele ja edasiandmisele kliimamuutuste mõju rahvastele ja kultuuri innovatsiooni küsimusi. "Mul on heameel, et maailmakongress leiab sel korral aset Eesti Rahva Muuseumis, mis oma soome-ugri püsiekspositsiooniga annab ülevaate meie ühisest ja rikkalikust pärimuse varamust," kirjutas Vabariigi president ja lisas, et kongress annab hea võimaluse üheskoos arutada soome-ugri rahvaste kultuuripärandi hoidmist muutuvas maailmas.

Putini võimalik külaskäik kerkis esimest korda jutuks tänavu kevadel, mil Kaljulaid käis Moskvas visiidil ja kohtus seal Putiniga. Pressikonverentsil sõnas Kaljulaid, et kutsus Putini Tartusse soome-ugri maailmakonverentsile. Ta viitas, et Putin ei öelnud kohe jaa, aga ta ei öelnud ka ei.

Kongressi korraldava MTÜ Fenno-Ugria Asutuse tegevjuht Viia-Kadi Raudalainen selgitas täna, et kuigi soome-ugri rahvaste maailmakongressid on valitsustest ja poliitilistest parteidest sõltumatud kodanikualgatuslikud foorumid, annab presidentide osalemine sündmusele kaalu ja aitab paremini täita kongresside eesmärki: "See aitab arendada ja kaitsta soome-ugri rahvaste rahvusteadvust, kultuure ja keeli ning edendada soome-ugri rahvaste omavahelist koostööd erinevatel tasanditel, samuti teadvustada soome-ugri rahvaste probleeme laiema avalikkuse seas." 1992. aastast iga nelja aasta tagant vaheldumisi Venemaal, Ungaris, Soomes ja Eestis toimuvatel kongressidel on alates 2000. aastast Soome, Ungari ja Eesti presidendid alati ka kohal viibinud. Venemaa riigipea Dmitri Medvedjev osales kongressil 2008. aastal Hantõ-Mansiiskis.