President Kaljulaid: politsei on Eesti inimeste isikuvabaduste ja vaba ühiskonna kaitsja

"Seda vähem nõutakse karmi korda, mis nagu ajaloost teame, päädib pahatihti hoopis jõu võimutsemisega vabaduse ja seaduslikkuse üle,“ ütles Kaljulaid.

Riigipea sõnul seisab Eesti politsei õigusriigi eest, mis on palju enamat kui vaid seadusriik. „Te olete Eesti inimeste isikuvabaduste ühed olulisemad kaitsjad ning vaba ühiskonna parimad garandid,“ lisas president Kaljulaid.

30 aastat on politsei ja piirivalve ehitanud sõltumatut, erapooletut, ausat ja üha enam ka hoolivat, mõistvat, aitavat organisatsiooni, lausus president ning lisas, et turvalisus ja turvatunne pole päris sünonüümid. „Turvalisus saab olla objektiivne, aga turvatunne on alati subjektiivne. Tunnet ei saa otseselt luua, see on see emotsioon ja taju, mis peegeldub ühiskonnast vastu. Seda peegeldust mõjutavad nii teie strateegilised valikud, rõhuasetused, prioriteedid, aga seda mõjutab ka iga üksiku ametniku olek, käitumine, suhtumine. Teid usaldatakse ja teie organisatsiooni usaldatakse,“ lisas president Kaljulaid.

„Turvatunne tähendab ka vabadust. Vabadust elada hirmuta. Vabadust elada hirmuta nii öisel tänaval, tipptunniliikluses kui ka kohas, kus peaks justkui olema kõige turvalisem – koduseinte vahel. Ka seda viimast varjavat vaikimise müüri olete ta asunud usinalt madalamaks lõhkuma ning ega meil teist valikut polegi. Tagasilangust siin lubada ei saa, sest kui pole turvatunnet kodus, pole seda kuskil,“ lausus riigipea.