President Kaljulaid osaleb Jaapani keisri troonimistseremoonial

President Kaljulaidil on ka äridiplomaatiaga seotud kohtumised Toyota, FujiSoft ja Itochu esindajatega ning ta annab visiidi käigus intervjuud Jaapani rahvusringhäälingule ja Jaapani suurimale ärilehele Nikkei.

2019. aastal täitus 100 aastat Eesti ja Jaapani diplomaatiliste suhete sõlmimisest ning Jaapani ja Eesti suhted on järjest tihedamad. „Eestit ja Jaapanit seob kirg digiilma vastu ja Jaapanis tuntakse üha rohkem huvi Eesti e-riigi ja e-valitsemise praktika vastu. Samamoodi on riikide kaubavahetuskäive aasta-aastalt kasvanud ning jaapanlased on leidnud Eesti maailmakaardilt üles ka reisisihina,“ lisas Kuusing.