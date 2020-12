President Kaljulaid nimetas ametisse neli esimese astme kohtunikku

„Tore on koos näha inimesi erinevatest põlvkondadest, kes tahavad seda keerulist ja rasket tööd teha. Avalikkuse suurt tähelepanu pälvivad teemad kajavad tugevalt vastu ka ühismeedias, nii on kohtuotsuste põhjalik ja kannatlik selgitamine osa kohtuniku kutsemeisterlikkusest. Ikka selleks, et inimesed saaksid paremini aru, miks otsus oli õiglane, sest õigusest lähtuv on see nagunii,“ ütles ametisse nimetamisel.

Kohtunikud Triin Niinemets ja Margit Vutt hakkavad Tartu Maakohtus lahendama tsiviilasju ja Kristina Domaškina süüteoasju. Kadri Mälberg asub tööle Pärnu Maakohtusse tsiviilasju lahendama. Kohtunikke esitles Riigikohtu esimees Villu Kõve ja uued kohtunikud andsid riigipea ees kohtunikuvande.