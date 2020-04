President Kaljulaid läheb täna virtuaalselt Saaremaale

Saaremaa on Eestis koroonaviiruse eesliinil, eilse seisuga on sealt pärit ligi 40% koroonaviiruse diagnoosi saanutest. Päästeameti Saaremaa kriisistaap koordineerib tegevust omavalitsuse ja riigiasutuste vahel ning videokohtumisel eriolukorra tööde kohapealse juhi Margus Lindmäe ja tema staabiga räägitakse sellest, milline on Saaremaa olukord ja mida kriisi leevendamiseks ette võetakse.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas ja sotsiaalala abivallavanem Marili Niits annavad ülevaate, kuidas on Saaremaa kriisile vastu pidanud ja kuivõrd saar erakordse väljakutsega toime on tulnud.

Kuressaare haiglal on praeguses kriisis väga suur koormus, haigestunud on mitmed haigla töötajad ja Kaitsevägi on haiglale appi saatnud oma välihaigla ning meedikuid. Haiglas toimuvat analüüsitakse juhatuse liikme Märt Kõlliga.

Eriolukorraga kaasnevad tarneraskused ja tööjõu liikumispiirangud ei ole jätnud puutumata ühtegi saare ettevõtet. Saaremaa piimatööstuse ettevõtte juhi Valdis Noppeliga räägitakse, kuidas hoitakse töötajate tervist ja tagatakse tootmine ning millised on tulevikuväljavaated. Erimööblit tootva ettevõtte Kalla Mööbel tegevjuht ja Saaremaa Ettevõtjate Liidu juht Robert Pajusaar annab ülevaate, kuidas on kriis tema ja teiste Saaremaa ettevõtete tegevust mõjutanud.

Lisaks annab riigipea Saaremaa Ühisgümnaasiumi, Kuressaare Gümnaasiumi ja Orissaare Gümnaasiumi abiturientidele ühiskonnaõpetuse koolitunni ja vastab õpilaste küsimustele.

Päeva kokkuvõtteks annab president Kaljulaid intervjuu Kadi raadiole.

