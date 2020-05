President Kaljulaid kuulutas välja hädaolukorra seaduse muutmise: see on hea näide halvast seadusloomest

Kas see oli riigikogu soov ja taotlus? Ei tea. Aga kindlasti on see mitu suurt sammu eemale riigikorraldusest, millisena mina Eestit näha tahan. Igasuguses hädaolukorras on demokraatia jaoks oluline, et otsustamises osaleks tasand, kellel on ka poliitiline vastutus meie riigi käekäigu pärast. Nii saab kaasa rääkida rahvas.

Nagu öeldud, vastutuse delegeerimise õigus riigikogul ju on. Ka valitsus ja isegi kohalikud omavalitsused saavad uue seaduse alusel edaspidi hädaolukorras ametnike selja taha varjuda ega pea enam inimeste jaoks tihti ebameeldivate otsuste tegijad olema. Ma usaldan Eesti ametnikke ja nende professionaalsust, kuid valitud poliitikute arusaadav roll otsuste langetamises riigi jaoks keerulistel aegadel on demokraatliku riigi jaoks omaette väärtus.

Olen pikka aega jälginud murega, kuidas riigikogu ei leia endas jõudu tegeleda Eesti kestliku tuleviku küsimustega sisuliselt – ja seegi seaduseelnõu on üks näide pikema analüüsita meie tuleviku määramisest. Niimoodi, vähehaaval, ühegi konkreetse sammuga otseselt põhiseadusega vastuollu minemata, annabki Riigikogu oma võimu käest.

Austatud Riigikogu – ära tee seda. Selle seaduse kuulutan ma välja, kuivõrd see ei ole vastuolus meie põhiseadusega ning osa sellest on vajalik sujuvaks kriisist väljumiseks. Aga pöördun seejuures teie, rahvaesindajata, poole – ja ka valitsuse, õiguskantsleri, riigikontrolöri poole – ühe sooviga.

See on palve nüüd ja kohe, veel enne suve, kui selle kriisi haripunkt on möödas, põhjalikult analüüsida eriolukorras astutud samme ja aidata ühiskonnal jõuda selgusele, millised loodud pretsedentidest on väärt tulevikus samasugustes rasketes oludes kasutamist ja millised tuleks saata ajaloo prügikasti. See töö on Eesti kui demokraatliku riigi säilitamiseks hädavajalik ja selle töö eestvedaja ning ka järelduste põhjal muudatuste tegija saab lõpuni olla vaid riigikogu. Soovin riigikogule selleks jõudu ja edu.“