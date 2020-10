President Kaljulaid kuulutas kohustusliku kogumispensioni reformi seaduse välja

"Riigipea ülesanne on seista Eesti Vabariigis selle eest, et meie õigusloome oleks põhiseaduse vaos. Riigikohtus ei käida võitmas ega kaotamas, vaid õigusselgust saamas," sõnas Kaljulaid.

"Nii ulatusliku ja kogu ühiskonda puudutava küsimuse puhul nagu see on senise pensionisüsteemi ulatuslik muutmine, oli oluline küsimused selgeks vaielda kõigil võimalikel tasanditel. Riigikohus on oma otsuse teinud ja nii kuulutasin seaduse viivitamatult välja,“ lisas president.

Tänavu märtsi lõpus otsustas president Kersti Kaljulaid jätta pensionireformi seaduse teist korda välja kuulutamata, kuna see oli tema hinnangul põhiseadusega vastuolus ning riivanuks ebaproportsionaalselt inimeste põhiõigusi.

President Kaljulaid ütles toona, et sedavõrd fundamentaalse küsimuse selgeks vaidlemine on oluline kõigil võimalikel tasanditel, mistap ta küsimuse ka riigikohtusse arutamiseks saatis.

Jaanuari lõpus riigikogus heaks kiidetud pensionireform muudab teise pensionisamba inimestele vabatahtlikuks.

Reform rakendub valdavas osas 2021. aasta 1. jaanuaril.