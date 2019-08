President ja peaminister kohtuvad täna õhtul

Presidendi kantselei kinnitas, et kohtumine toimub täna õhtul kell kuus.

Reedel ütles presidendi avalike suhete nõuniku Taavi Linnamäe, et president jälgib tähelepanelikult, mis toimub ja soovib lähipäevil peaminister Jüri Ratasega kohtuda, et kuulda, milline on tema lahendus, kuidas edasi minna.

"Riigipea on ka eile jooksvalt pidevalt suhelnud nii politsei peadirektori kui peaministriga ja on rahul Vaheri senise tööga ja usaldab teda," kinnitas Linnamäe.