President Ilves pole rahul uue valitsuse retoorilise tasemega

Ilves kirjutas oma ingliskeelses säutsus, Eesti uus valitsus jätkab "aina uute kõrguste saavutamist". "Maaeluminister Mart Järvik peaks nautima Euroopa Liidu kolleegidele oma Facebooki-postituse selgitamist, mille kohaselt mina ei saa esindada Eesti rahvast, sest olen juut. Ma ei ole seda. Aga selline on uue valitsuse tase," nentis Ilves.

The new Estonian government continues to achieve ever new heights. Agriculture Minister Mart Järvik should enjoy explaining to his EU colleagues his Facebook post that I cannot represent the Estonian people because I am Jew. I am not. But this is the level of the new government.