President Helmede väljaütlemistest: valitsuse roll ja vastutus ei ole kõigile liikmetele jätkuvalt kohale jõudnud

"Sõna on Eestis vaba. Siiski näitavad rahandusministri järjekordsed solvangud meie lähimate liitlaste ja partnerite suunas, et vabariigi valitsuse roll ja vastutus ei ole mitte kõigile valitsuse liikmetele jätkuvalt kohale jõudnud. Ainuüksi fakt, et Leedu välisminister peab vajalikuks meie ministri haukumist kommenteerida, on kõnekas ja on piinlik. Seda ei tee kuidagi olematuks ka välisministri kinnitus, et ta oma kolleegiga ülepäeviti vestleb ja et viiruskriisi vastu võideldes on meie koostöö hea. Mis järgmiseks? Küllap kuuleme peagi, kuidas Leedu valimistel toimunud „süvariigi skeem“ on hoopis tunnustus Leedu tugevale demokraatiale. Küllap ka lapiku maa teooria on tegelikult kinnitus me koduplaneedi kaunist kumerusest," kirjutas Kaljulaid täna ühismeedias.

"Ma olen lubanud, et ei ole kunagi vait, kui kõne all on meie julgeolek. Suhted liitlastega on me riigi jaoks ilma igasuguse kahtluseta julgeolekuküsimus. Aga see on ka elementaarse väärikuse ja viisakuse küsimus. Hea Eesti Vabariigi valitsus – Eesti rahvas on pidanud varsti juba kaks aastat vaatama, kuidas teie tegelete iseenda ja iseenda tekitatud kriisidega. Palun pöörake end lõpuks näoga rahva poole, kuulake ja mõistke Eesti inimesi. Me oleme aegade raskemais kriisis, võtke end kokku. Ja kes seda teha ei suuda või ei taha, siis töökatele inimestele jagub kindlasti ka muid väljakutseid. On palju töökohti, kus saab kõneleda täitsa vabalt nii, et kogu muu maailm ei mõistaks seda Eesti riigi seisukohtadena," lisas ta.