President ei oota sel aastal Roosiaeda vastuvõtule vaid kuldmedaliste, vaid esindajat igast koolist

"Nii on. Kutsusime tänavu koos haridusministriga silmapaistvate koolilõpetajate vastuvõtule üle 600 gümnaasiumi, kutsekooli ja magistriastme lõpetajat. Sel korral saab oma parimad Roosiaeda vastuvõtule saata iga Eesti kool, sõltumata sellest, kas neil tänavu ka mõni kuldmedaliga lõpetaja oli. Kõigis Eestimaa nurkades jagub tublisid ja edasipürgivaid noori, kes tunnustamist väärt. Lisaks jätsime sel aastal ka koolidele vabamad käed otsustada, kes on need tublid, kes nende koolist enim esiletõstmist väärt. Silma saab paista nii heade hinnetega kui ka muul moel. Õpetajad ja koolijuhid on need, kes tunnevad meie õpilasi kõige paremini, nii et usaldame neid valikute tegemisel. Kõigile õppuritele aga soovin jõudu veel viimased nädalad koolis vastu pidada ja teha tugev lõpuponnistus!"

Muuhulgas puudutab muudatus ka kõrgkoole. Nimelt on viimastel aastatel toimunud kaks eraldi vastuvõttu - üks üldharidus- ja kutsekoolide kuldmedalistidele, teine silmapaistvatele kõrgkoolilõpetajatele. Sel aastal pannakse kaks vastuvõttu kokku.