President arutas peaministri, kaitseministri ja välisministriga viimaseid arenguid Valgevenes

"Meie eesmärk on, et Valgevene rahvas saaks vabalt otsustada oma tuleviku üle. Eriti tänasel päeval on meil siin Eestis seda eriti asjakohane meenutada," ütles Vabariigi President pärast nõupidamise lõppu.

"Eesti on senistele sündmustele reageerinud adekvaatselt. Meie seisukohad on olnud selged, jõulised, õigeaegsed. Valgevene valimised ei olnud vabad ega õiglased ning seepärast me neid ka ei tunnusta," lisas Kaljulaid.

Riigipea sõnul on edasiste arengute puhul oluline ka demokraatlike riikide ühtsus ja reaktsioonide koordineeritus. „Balti riigid on neis küsimustes olnud ühtsed. Paiknedes ju siinsamas Valgevene kõrval, on see ääretult oluline signaal ka Valgevene rahvale. Niisamuti on märgiline Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Micheli eilne vastavasisuline seisukoht. Koordineeritus on oluline ka Euroopa järgmiste sammude, võimalike sanktsioonide kehtestamisel ja nende mõjususe tagamiseks,“ sõnas riigipea.

Lisaks Valgevene sündmustele arutati kohtumisel ka sel nädalal Malis toimunud riigipöördega seonduvat.