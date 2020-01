President andis teenetemärgid seksuaalvägivallaohvrite aitajatele. "Iga nädal tuleb keskusesse keegi, keda on vägistatud"

Pelgulinna sünnitusosakonna ämmaemandusjuhi Liis Jõgise sõnul on keskus saanud võimalikuks just tänu sünnitusmaja naistekliiniku juhataja Piret Veeruse ja vastuvõtutoa vastutava ämmaemanda Marina Sidorova eestvedamisele. Nädalas korra tuleb keskusest abi otsima keegi, keda on vägistatud. “Kui mitte sagedamini,” ütleb Jõgise ja lisab, et nädalavahetusel on pöördumisi rohkem.

Jõgise sõnul on 25 aastat ämmaemandana töötanud Marina Sidorova ääretult tagasihoidlik inimene, kes teeb oma tööd suure südamega. “Tema peale saab alati kindel olla, tema sõna maksab,” iseloomustab ta kolleegi. “Samas ei ole ta üle laipade mineja.”

Ta lisab, et Sidorova on teistele arstidele oma põhjalikkusega eeskujuks. “Tema pealt saab rahulikult õppida, ta ei pahanda, kui keegi midagi valesti teeb. Tuleb juurde ja selgitab rahulikult, kuidas paremini teha.”

Teise teenetemärgi pälvinu, sünnitusmaja naistekliiniku juhataja ja naistearstide seltsi asepresidendi Piret Veeruse kohta jagub seltsi presidendil Ivo Saarmal vaid häid sõnu. “Ta on hästi suure töövõimega ja tal on selline suur süda,” ütleb ta. “Ta valutab südant kõige kohta, mis ümberringi toimub. Mitte igal arstil ei ole maailmakodaniku rolli, aga Piret on kindlasti üks neist.”

Saarma sõnul ei ole Veerus ainult erialaspetsiifikas kinni, vaid tunneb huvi kõige vastu, mis puudutab naise tervist, heaolu ja õigusi ning on alati neil teemadel aktiivselt sõna võtnud. “See, et ta juhatab suurt sünnitusmaja, on tohutu vastutus,” lisab ta.