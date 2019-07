Presidendi visiidid EKRE kantsi: lisaks Räpinale elab Kersti Kaljulaid ilmselt mõnda aega ka Võrus

Ühe huvitava faktina võib välja tuua, et Põlva-, Võru- ja Valgamaa torkavad Eesti kontekstis silma sellegagi, et seal on väga tugev toetus EKREl. 2015. aasta riigikogu valimistel sai EKRE Põlva-, Võru- ja Valgamaal 9,6% hääli, tänavu juba 24,7%. Kaljulaidi suhted EKREga pole olnud pehmelt öeldes soojad, ilmselt saab ta nüüd ka silmast silma vestelda nende valijatega.

Presidendi nõunik Taavi Linnamäe räägib Delfile, et president viibib Kagu-Eestis kahel perioodil - esimene neist augusti lõpus ja teine septembri keskel. Täpseid kuupäevi ei oska ta veel öelda, kuna neid alles koostatakse. Mullu viibis president Narvas korraga nädal aega.

Esimene pikem peatumiskoht augusti lõpus on riigipeal Räpina. "Kuid eesmärk on siiski kohtuda tublide inimestega laiemas piirkonnas. Suure tõenäosusega saab teine pikem peatuskoht olema Võru," märgib Linnamäe.

Kantselei ametnikud viibivad Räpinas ja Võrus vastavalt vajadusele. Iga päev koosneb erinevatest sündmustest ja kohtumistest ning keda neil päevil riigipea töö tagamiseks vaja on, seal ka viibivad. "Mullu oli see inimeste hulk, kes kohapeal, enamasti suurusjärgus 10 inimest, küllap ta seegi kord umbes samamoodi on," lisab Linnamäe.