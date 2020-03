Presidendi üleskutse: lehvita, sest hoolid!

"Nii saame avaldada toetust kõigile neile, kes päevast päeva eesliinil töötades hoiavad ühiskonna vereringe töös. Saame ka näidata, et hoolime ja meile läheb korda, kuidas naabril, oma tänava ja hoovi inimestel läheb," teat

"Oleme kriisis, milletaolist keegi pole veel kogenud. Et me ühiskonnana sellest võimalikult valutult läbi tuleksime, ei piisa kriisikomisjonide otsustest, ametnike soovitustest ja korraldustest, vaid igaüks saab ja peab panustama. Iga inimese panus on erinev, ent ühtviisi vajalik. Alustades sotsiaalse lävimise vähendamisest ning vanematele ja vanemaealistele sugulastele helistamisest," teatas Kaljulaid sotsiaalmeedias.

Täna õhtul kell 20.00 esmakordselt toimuv ettevõtmine „Lehvita, sest hoolid!“ annab võimaluse avaldada toetust neile sadadele ja tuhandetele inimestele, kes iga päev pingutavad oma tervisega riskides, et meie ühiskond toimiks ja elutähtsad teenused töötaksid – meedikud, lasteaedade töötajad, häirekeskuse inimesed, bussijuhid, poemüüjad, toidukullerid ja paljud teised. Ent see annab ka meile kõigile võimaluse näidata, et hoiame rasketel hetkedel ühte.

"#LehvitaSestHoolid

Tehke ka pilti, kui näete tulukesi ja postitage neid selle hashtagiga!" teatas Kaljulaid.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!