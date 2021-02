Presidendi kantselei vabariigi aastapäevast koroonakriisis: Leiame igaks puhuks variandi

Presidendi kantseleist öeldi Delfile, et tegeletakse erinevate stsenaariumide läbimängimisega nii 24. veebruari kui ka teiste ürituste puhul, kus riigipea osaleb.

"Küllap leiame igaks puhuks mingi variandi," märkis presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe. "Plaan A on kindlasti see, et kõik toimub otse alates riigipea saabumisest Paide muusika- ja teatrimaja ette kolmapäeva õhtul kell kuus. Selle plaaniga me praegu sõidame ja selle nimel pingutame, proovides igal võimalikul moel maandada riske, mis võiks seda plaani nurjata."

Küsimusele, kas president Kaljulaid on saanud juba koroonavakstiini, vastas Linnamäe, et ei ole.