Presidendi kantselei Kaljulaidi ja Putini kohtumisest: oma huvide eest on parem seista rääkides

Küsimusele, miks otsustas president oma varasematele sõnadele vastupidiselt tegutseda, vastas Vabariigi Presidendi Kantselei avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe: "Eks see kaalumise koht ongi, kas parem on oma väärtuste ja huvide eest seista kontakti omades või sellest hoidudes. Oleme seisukohal, et mõistlikum on rääkida, isegi kui on ette teada, et olulistes küsimustes on meil väga tugevad eriarvamused."

Eelmisel nädalal sai avalikkusele teada, et Kaljulaid on 18. aprillil töövisiidil Moskvas, kus ta avab renoveeritud ajaloolise Eesti saatkonnahoone.

Esialgse info järgi polnud kohtumisi Vene võimukandjatega kokku lepitud, kuid selle nädalal algul kirjutas uudisteagentuuri TASS, et Kaljulaid on Putiniga kohtumist palunud. Infot kinnitas presidendi kantselei.

Täna kinnitas Kremli pressiesindaja avalikkusele, et Putin nõustub Eesti riigipeaga kohtuma.