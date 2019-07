Presidendi kantselei intervjuust Foreign Policyle: riigipea väljendas seal oma mõtteid

Delfi küsis Linnamäelt, kas riigipea oleks ehk võinud väljendada end veidi diplomaatilisemalt ja kasutada väljendi "I hate them" (ma vihkan neid – toim) asemel midagi diplomaatilisemat. "See intervjuu väljendas riigipea mõtteid," ütles Linnamäe. Seega on põhjust arvata, et president ei kahetse hoolimata EKRE poliitikute vihasest reaktsioonist oma sõnu.

„Ma vihkan neid nende käitumise eest ja ma vabandan kuvandi eest, mida see võib anda. (ingliskeelses originaalis: I hate them for their behavior, and I apologize for the image this might give.) Korralikud inimesed ei käitu niimoodi. Ei ole kuidagi okei näidata neid märke ja see ei ole vaatepunkt, mida me Eestis jagame. Nüüd pean ma selgitama nende lolle vaateid ja territooriumi tagasi võitma. Ma olen rääkinud selle partei ministritega – meie ühine arusaam on, et ei saa korralikult funktsioneerida rahvusvahelises, ülemaailmses kogukonnas, kui pidevalt ärritad inimesi, ükskõik, kas usud sellesse, mida ütled või mitte. Mind närib kahtlus, et osa neist inimestest ei usu, mida nad teevad,” ütles Kaljulaid intervjuus.

EKRE esimees Mart Helme ütles selle kommentaariks, et "Kui ta kuulutab üle maailma, et vihkab valijatelt tugeva mandaadi saanud erakonda, siis on tal ilmselt närvisüsteemiga midagi korrast ära. Poliitikas võivad maailmavaated olla erinevad, kuid pimeda vihkamisega ei tee poliitikas midagi."

Helme hinnangul ei anna president endale aru, kes ta on, mis ametikohta peab ning millised volitused ja kohustused tal on.