Prantsusmaa lükkas tagasi Estonial hukkunud lähedaste 40-miljonilise ühishagi

Aprillis algas Prantsusmaal Nanterre'i kohtus istungid Estonia laevahuku asjas. Juba 1996. aastal esmakordselt sisse antud hagis süüdistavad kannatanud ja hukkunute lähedased katastroofis Prantsusmaa klassifitseerimisfirmat Bureau Veritas ja Saksamaa laevaehitajat Meyer Werft.

Laevahuku ametlik uurimine tõi välja, et selle põhjustasid konstruktsioonivead ehk eelkõige liignõrgad visiiri kinnitused, puudulik rammvahesein ja rambi seotus visiiriga.

Kannatanuid ja ohvrite lähedasi esindav advokaadibüroo Schmill&Lombrez leiab, et põhivastutaja on just klassifitseerimisfirma.

28. septembril 1994 oli MS Estonia pardal 989 inimest, kellest Eesti kodanikke oli 347. Koos laevaga hukkus kokku 852 inimest, sealhulgas 285 Eesti kodanikku.