PPA soovib kaasta riigipiiri valvamisse iga päev kuni 150 kaitseliitlast

Valitsuse otsusel taaskehtestatakse alates 17. märtsist kogu riigipiiril, sealhulgas ka Schengeni riikide vahelisel piiril, ajutiselt piirikontroll.

"Eesmärk on tõkestada koroonaviiruse levikut, et kaitsta Eesti inimesi ning piiri valvamisse kaasame ka häid koostööpartnereid kaitseliidust," ütles PPA peadirektori asetäitja Priit Pärkna.

PPA kaasas kaitseliitu ajutisel piirikontrolli taastamisel ka 2010. aastal NATO tippkohtumise ja 2014. aastal Ameerika Ühendriikide presidendi visiidi ajal. "Samuti on PPA viimastel aastatel kaitseliiduga korraldanud palju ühiseid õppusi ning harjutusi. Suuroperatsioonide raames nagu piirikontrolli taastamine kogu riigipiiril, on kaitseliit meie jaoks oluline koostööpartner ja abijõud ning hindame iga meid abistava kaitseliitlase panust väga kõrgelt," märkis Pärkna.

Siseministeerium edastas täna Vabariigi Valitsusele ettepaneku piiriturvalisuse tagamisse kaasata järgneva kuu aja jooksul kuni 150 kaitseliitlast päevas.

Kellele on piiriületus lubatud?

Sisepiiril piirikontrolli taaskehtestamise järel võivad Eestisse valitsuse otsusel siseneda vaid Eesti kodanikud ja Eesti elamisluba või elamisõigust omavad Eesti elanikud. Samuti need välisriigi kodanikud, kelle pereliige elab Eestis.

Tingimuseks on, et need inimesed peavad valitsuse otsusel jääma pärast Eestisse sisenemist 14 päevaks isolatsiooni oma koju või viibimiskohta nii, et teiste inimestega kokku ei puutu.



Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!