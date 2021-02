PPA lennuk tegi hädamaandumise Tallinna lennujaamas

Kella 14.20 ajal küsis PPA lennusalga lennuk Beechcraft King Air 350ER Tallinnas hädamaandumise luba vaatluskaamera rikke tõttu. Patrull-lennult naasmisel ei sulgunud kaamera lennuki kõhu all paiknevasse gondlisse. Kuna tööasendis ulatub vaatluskaamera madalamale, kui lennuki telik, siis oli oht, et maandumisel tabab esimesena maad just kaamera.

"Kuna polnud teada, millisesse asendisse kaamera tõrke tõttu jäi, siis otsustas piloot esmalt kulutada lennuki kergemaks muutmiseks kütust, et maandumisel oleks koormus amortidele võimalikult väike. Kella 16.05 ajal maandus lennuk ohutult ning kaamera ega lennuk kahjustusi ei saanud," ütles lennusalga juht Rain Jõeveer.

Jõeveeri sõnul tähendab iga hädamaandumine alati kõrgendatud ohtu ka eludele, kuid seekord oli kõige suurem risk, et puruneb tehnika. "Täname lennujama päästemeeskonda ja lennujuhtimistorni, kes käivitasid kõik hädamaandumisel vajalikud protsessid ja olid valmis appi tulema," ütles ta.

Lennuk ise on tehniliselt korras, kuid vaatluskaamera võetakse lahti ja kontrollitakse üle kogu mehhanism, mis kaamerat liigutab. Seejärel saab hinnata, millal vaatluskaamerat uuesti kasutada saab.