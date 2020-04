PPA kriisistaabi juht: lisajõude me sel nädalal tänavatele ei too, suures osas inimesed ikka järgivad piiranguid

PPA kriisistaabi juht Toomas Malva räägib, et politsei võtab praegust eriolukorda elude päästmise operatsioonina. "Meie eesmärk ei ole karistada, vaid teha kõik selle nimel, et tõkestada viiruse levikut."

Kui aga keelde eiratakse, siis korduva rikkumise puhul või juhul, kui inimene annab oma käitumisega mõista, et ei saa aru korralduste tõsidusest, saab politsei teha inimesele ettekirjutuse ning selle mittetäitmisel alustada väärteomenetlust või määrata sunniraha kuni 2000 eurot.

"Kui võrrelda käesolevat nädalat aprilli algusega, ei ole märgata, et rikkumiste arv oleks märkimisväärselt suurenenud: suulisi ettekirjutusi on alates 20. aprillist tehtud sadakond ja kümmekonnal korral määratud ka sunniraha," toob Malva välja.

Politsei sel nädalal inimeste liikumist suuremate jõududega kontrollida ei plaani, kuid nad teevad jätkuvalt nii liiklusjärelevalvet kui jälgivad, et ka toitlustusasutustes peetaks kinni eriolukorra reeglitest. "Politseitööd tehes ja inimestega suheldes oleme tänulikud, sest näeme, et suures osas on inimesed piirangutest teadlikud ja järgivad neid. Aitäh kõigile, kes seda on teinud ja teevad ka edaspidi!"

Praeguse korra kohaselt tuleb õues järgida 2+2 reeglit ehk koos võivad liikuda kaks inimest, kes peavad teistega hoidma vähemalt kahemeetrist vahet. Kahe inimese reegel ei kehti peredele ja koos võivad liikuda näiteks ema, isa ja kaks last.

