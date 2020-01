PPA koroonaviirusest: rakendame esmaseid meetmeid võimalike haiguspuhangute ennetamiseks

Toimetas: Karoliina Vasli RUS

Argipäev Wuhani haiglas, kus tohtrid teevad endast kõik, et haigestunuid aidata. SIPA

Koroonaviiruse levik on ületanud Hiina piiri ja haigusjuhte on registreeritud ka mujal riikides. Kuidas on seis Eestis, kas põhjust muretsemiseks ja rakendatakse erakorralisi meetmeid? PPAst kinnitatakse, et risk on väike, aga läbi sõrmede sellele ei vaadata.