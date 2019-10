PPA ja siseministeerium Aivar Rehe otsingutest: meil on siiralt kahju, et politsei eksimus põhjustas lähedastele lisakannatusi

Siseminister Mart Helme on saanud politseilt Rehe kaasuse ja uurimis- ning menetlustoimingute kohta ülevaate. "Olen neist tulenevalt saanud kinnitust, et tegemist oli suitsiidiga ning ei ole mingit alust midagi muud arvata. Juhtumi osas viidi läbi kõik seaduses ettenähtud uurimis- ja menetlustoimingud, mis on ka korrektselt ja kontrollitavalt vormistatud," ütles minister.

PPA ja siseministeerium kirjeldavad:

Rehe võttis endalt elu oma koduhoovis 23. septembri hommikupoolikul kohas, kus tema surnukeha oleks pidanud olema lähedastele kohe märgatav, kuid tänaval liikujatele varjatuks jääma. Kuna poomisvahend katkes, kukkus mehe surnukeha maha enne, kui lähedased koju naasesid ning jäi märkamatuks järgmise kahe ööpäeva jooksul.

Kohtuarsti hinnangul suri Rehe 48-24 tundi enne leidmist ning täpsemalt surma aega määrata ei saa. Kriminalistide kinnitusel ei ole vastuolusi mehe asendi, surnukeha ja riiete seisukorra, puu küljest leitud kinnituskohtade ega poomisvahendi katkemiskoha kohta kogutud tõendites.

Politsei eksis otsingute läbiviimiseks, kui jättis põhjalikult läbi kontrollimata maja hoovi, mis on pisike ja suhteliselt lage ning pealtnäha pole seal kohta, kus surnukeha võiks märkamata jääda.

Lähtusime otsinguid alustades esmasest infost, et mees on kodust lahkunud ning küsimisel kinnitasid lähedased korduvalt, et on maja hoovi üle kontrollinud. Politseinikud käisid korduvalt Rehe majas sees, mille akendest on aed pea täies ulatuses näha ning visuaalsel vaatlusel ei märganud ka nemad surnukeha kohas, kust see leiti.