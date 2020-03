PPA aitab riigipiiril jagada terviseameti informatsiooni

„Terviseamet on koroonaviiruse kohta koostanud infomaterjali, mis on avalikkusele kättesaadavaks tehtud, lisaks toimub otsepostitus. Politsei ülesandeks on avaliku korra tagamine ja piirivalve valdkonna asjade korraldamine ning nende abil on riigil suurem tõenäosus jõuda vahetu kontaktini igas piiripunktis, sealhulgas isikuteni, kes saabuvad Eesti Vabariiki riskipiirkondadest,“ kirjutas terviseameti peadirektor Merike Jürilo täna saadetud ametiabi palves.

PPA panustab ametiabi taotluse põhjal lisaressurssi info jagamisele lõuna- ja idapiiril ning Tallinna sadamas. Tallinna sadamas ja lennujaamas jagavad infomaterjali ka terviseameti töötajad.

„Idapiiril Venemaa poolt tulijatele antakse terviseameti informatsioon üle regulaarse piirikontrolli käigus. Lõunapiiril Läti poolt tulevaid reisijaid võivad Iklas ja Valgas peatada politseipatrullid, et tervisealane teave edasi anda. Edastame terviseameti informatsiooni inimeste enda heaolu nimel, et nad oskaksid terviseprobleeme märgata ja vajaduse korral pöörduda õigesse kohta,“ ütles PPA staabi operatiivgrupi juht Tago Trei.

Koroonaviirus Eestis hetkel diagnoositud 10 inimesel, kõik nakatunud viibisid enne haigestumist riskipiirkonnas. Terviseameti hinnangul on oluline kiiresti tuvastada riskipiirkondadest sissetoodud haigusjuhud, takistamast koroonaviiruse kohalikku levikut.

Koroonaviiruse sümptomid sarnanevad gripi haigusnähtudega ning avalduvad kahe nädala jooksul. Haigestunul tekib köha, palavik ja/või hingamisraskused. Inimesed, kel on koroonaviirusega nakatumise põhjendatud kahtlus, peaksid helistama oma perearstile või perearsti nõuande telefonile 1220. Terviseseisundi halvenemisel tuleb helistada hädaabinumbril 112. Koroonaviirust tasub kahtlustada juhul, kui inimene on viimase 14 päeva jooksul käinud haiguse riskipiirkonnas.