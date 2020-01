Postimehest lahkub veel kaks ajakirjanikku

Eva-Lotta Kivi kinnitas Delfile, et andis Karl-Eduard Salumäega lahkumisavalduse. "Meie lahkumist võib pidada [arvamustoimetuse endise juhi - toim.] Indrek Lepiku mineku loomulikuks jätkuks," sõnas Kivi. Ta kinnitas, et arvamustoimetuse töötajad teevad veel töölepingu lõppemiseni ehk kuu aega samamoodi hästi tööd nagu varemgi.

Ajakirjanike lahkumist kinnitas ERR-ile Postimehe peatoimetaja kohusetäitja Kalev Korv, kes lahkumise põhjustest rääkida ei soovinud.

Korvi sõnul tuleb nüüd nende asemele uued inimesed otsida. "Ega Eesti headest meedia suunitlustega inimestest tühi ei ole," lausus Korv.

Korv kinnitas, et Arvamuskultuuri lisaleht ilmub Postimehe vahel edasi. "Ma võin kõigile kinnitada, et kogu materjal, mida Postimees välja annab, jätkub samas mahus, samal kujul ja samas rütmis ilmumist," ütles Korv.

Nädala eest lahkus Postimehe toimetusest korraga kuus seitse ajakirjanikku. Lahkumisest teatasid uuriva toimetuse ajakirjanikud Mari Mets, Martin Laine, Helen Mihelson ja Oliver Kund ning toimetaja Henrik Ilves. Lisaks lahkus töölt arvamustoimetuse juht Indrek Lepik. Paar päeva varem olid lahkumisotsusest teatanud vastutav väljaanda Merili Nikkolo ja uuriva toimetuse juht Holger Roonemaa.

Delfi andmetel sündis senimaani tuuriv konflikt sellest, et Postimees Grupi juhatus algatas uuriva toimetuse materjalidega iseseisvalt uurimise. Seda viis Postimees Grupp läbi ühe lepingulise andmeanalüütikuga, kelleks on Jüri-Franciscus Lotman. Uurivat toimetust Postimees Grupp ei kaasanud väitega, et nad pole erapooletud.