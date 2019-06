Postimehest lahkub järjekordselt mitu staažikat töötajat

Marti Aavik ütles, et ta sai täna teada, et homme on tema viimane tööpäev, vahendab Õhtuleht.

Postimehe uudismeedia juht Merili Nikkolo kinnitas Õhtulehele, et Sigrid Kõiv esitas täna lahkumisavalduse. "Sain aru, et ta on leidnud elus uued väljakutsed," sõnas Nikkolo ning kinnitas, et Kõiv lahkus Arterist omal soovil.

Lisaks lõpetas töölepingu Postimehes kolumnistina töötanud Ahto Lobjakas, ent ta jätkab siiski lehes kirjutamist.

