Postimehest lahkub järjekordselt mitu staažikat töötajat

Marti Aavik ütles, et ta sai täna teada, et homme on tema viimane tööpäev, vahendab Õhtuleht.

Postimehe uudismeedia juht Merili Nikkolo kinnitas Õhtulehele, et Sigrid Kõiv esitas täna lahkumisavalduse. "Sain aru, et ta on leidnud elus uued väljakutsed," sõnas Nikkolo ning kinnitas, et Kõiv lahkus Arterist omal soovil.

Lisaks lõpetas töölepingu Postimehes kolumnistina töötanud Ahto Lobjakas, ent ta jätkab siiski lehes kirjutamist.

Postimehes on viimasel ajal lahkunud teenekaid töötajaid. Poolteist kuud tagasi teatas ajakirjanik Vilja Kiisler, et lahkub ametist erimeelsuste tõttu ajakirjandus- ja arvamusvabaduse suhtes.

Mai alguses sai koondamisteate vaid aasta Postimehes töötanud teenekas ajakirjanik Ainar Ruussaar. Postimehe peatoimetaja Peeter Helme ütles, et Ruussaare koondamine tulenes majanduslikest kaalutlustest. "Meil polnud sellisel kujul mõtet seda kohta säilitada, pikemalt polegi seal midagi kommenteerida," ütles Helme toona.

Suurem koondamislaine oli ka aasta tagasi, kui ametiga pidi hüvasti jätma Sirje Niitra, Margus Mihkels, Verni Leivak ja Kirke Erti. Postimehe töötajate sõnul ilmus toona firma siseveebi siis peatoimetajaks olnud Lauri Hussari selgitus, kus ta märkis: "Kiirelt muutuv meediaturg nõuab meilt pidevalt ajaga kaasas käimist. See tähendab nii uute tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtmist, töökorralduse efektiivsemaks muutmist kui ka tänapäevaste töökohtade loomist."