Postimehes käärib: töölt lahkub seitse ajakirjanikku

"Osaliselt on nende lahkumise põhjus ilmselt toetus Merilile (Nikkolo - toim.) ja mittetoetus praegusele juhtkonnale," sõnas Raudsalu.

Mis on pinged juhtkonna ja ajakirjanike vahel põhjustanud, Raudsalu öelda ei tahtnud, kuid ütles, et töörahu nimel tehakse pidevalt tööd. "Peatoimetaja kohusetäitja Kalev Korv on pikaajalise kogemusega ajakirjanik ja loodame, et ta suudab need pinged maandada," sõnas Raudsalu.

Delfi andmetel sündis aga konflikt sellest, et Postimees Grupi juhatus algatas uuriva toimetuse materjalidega iseseisvalt uurimise. Seda viis Postimees Grupp läbi ühe lepingulise andmeanalüütikuga, kelleks on Jüri-Franciscus Lotman. Uurivat toimetust Postimees Grupp ei kaasanud väitega, et nad pole erapooletud. Sama kahtlust uuriva toimetuse osas oli korranud ka tänasel koosolekul Postimehe peatoimetaja kohusetäitja.

Raudsalu näeb konflikti teises valguses. "On tõsi, et üks väline partner on meile ühte lugu ette valmistanud, aga et see on uuriva toimetuse usaldamatuse näitaja, on sündinud nende ajakirjanike peas. Seda, et uurivalt toimetuselt oleks nende lugu ära võetud, pole olnud," ütles ta.

Raudsalu lisas, et väline partner kaasati, sest tal olid kõnealuseks looks materjalid olemas ja osaliselt töö juba tehtud. "See ei ole seotud ühegi meie toimetuse töös olnud või plaanitud looga," ütles Raudsalu.

Merili Nikkolo lahkumine

Esmaspäeval sai teatavaks, et Postimees Grupi juhatuse liige ja Postimehe vastutav väljaandja Merili Nikkolo lahkub poolte kokkuleppel päevapealt ametist, kuna olid tekkinud erinevad nägemused arengustrateegiate osas. Pärast Nikkolot puudutavat teadet esitas lahkumisavalduse ka Postimehe uuriva ajakirjanduse juht Holger Roonemaa, kes leidis, et vaba ja sõltumatu ajakirjanduse tegemine on võimatu.

Nikkolo põhjendas oma lahkumist erimeelsustega ettevõtte arengustrateergiate osas.

Postimees Grupi juhatuse esimees Andrus Raudsalu ütles esmaspäeval Delfile, et ei soovi konkurentidele täpsemalt oma äristrateegiat kommenteerida. “Suurtes sihtides võib-olla ei olnudki erimeelsusi, vaid erimeelsused seisnesid konkreetsetes detailides, kuidas asju ellu viia. Arvestades seda, milline on turul olukord – ajakirjandus on keerulises muutuste ajas –, siis tegelikult meile kõigile tundus, et peaksime olema juhatusega ühes paadis ja ühte meelt. See oli meie ühine otsus, et kui me päris ühtemoodi asju ei näe, siis me lähme lahku.”