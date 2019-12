Postimehe vastutav väljaandja Merili Nikkolo ja uuriva ajakirjanduse juht Holger Roonemaa lahkuvad ametist

Postimees Grupi juhatuse esimees Andrus Raudsalu ütles Delfile, et ei soovi konkurentidele täpsemalt oma äristrateegiat kommenteerida. “Suurtes sihtides võib-olla ei olnudki erimeelsusi, vaid erimeelsused seisnesid konkreetsetes detailides, kuidas asju ellu viia. Arvestades seda, milline on turul olukord – ajakirjandus on keerulises muutuste ajas –, siis tegelikult meile kõigile tundus, et peaksime olema juhatusega ühes paadis ja ühte meelt. See oli meie ühine otsus, et kui me päris ühtemoodi asju ei näe, siis me lähme lahku.”

Küsimusele, kas üheks Nikkolo lahkumise põhjuseks võisid olla viimase aja erimeelsused Postimehe toimetuse sees ja inimeste lahkumised, vastas Raudsalu eitavalt. “Toimetuse sees tegelikult ei ole väga suuri vastuolusid. Suur avalikult kajastatud vastuolu oli siis, kui toimetus ei olnud rahul peatoimetaja Peeter Helme tegevusega, aga Helme on lahkunud ja pärast seda ei ole olnud olulisi vastuolusid,” kinnitas Raudsalu.

“Toimetuse tegevusega ei olnud tema lahkumisel mingit seost. Rääkisime puhtalt äristrateegiast. See on juhatuse-sisene asi,” lisas Raudsalu. “Ma arvan, et toimetusel ei ole Merili Nikkolole etteheiteid ja toimetuse igapäevatöö organiseerimise seisukohalt ei ole ka kellelgi teisel talle etteheiteid.”

Nikkolo: töö käigus tekib ikka erinevaid nägemusi

“Arutasime Andrus Raudsaluga asju ja leidsime, et praegu oleks mõistlik teha selline otsus,” ütles Nikkolo Delfile ja lisas, et Postimehes tema karjäär ei jätku.

Samas kinnitas ta, et lahkuti sõbralikult. “Kõik on korras, mina saan natuke puhata ja jätkata magistriõpingutega.