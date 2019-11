Postimehe uuriva toimetuse juht: kokkupõrkeni peatoimetajaga viis pingete kuhjumine

Täna pärastlõunal kell 13 toimus Postimehes suur koosolek, kus arvamustoimetuse ja uuriva toimetuse töötajad esitasid ultimaatumi, millega nõudsid peatoimetaja Peeter Helme lahkumist, ähvardades vastasel korral ise töölt ära minna. Kokku teatas oma valmisolekust töölt lahkuda Delfile teadaolevalt 19 inimest.

„Me ei pidanud võimalikuks samamoodi jätkata ja väljendasime seda kollektiivselt. Selle tulemusena peatoimetaja ametist lahkus ja ma ei pea kohaseks tagantjärele rusikatega vehkida. Loodan, et taastub normaalne tööõhkkond ja Postimees saab jätakata hea ajakirjanduse tegemisega,” kommenteeris Postimehe uuriva ajakirjanduse juht Holger Roonemaa.

Ta selgitas, et kokkupõrkeni toimetuse ja peatoimetaja Peeter Helme vahel viis pikaajaliste pingete koondumine ja kuhjumine, mis lõpuks lahvatasid ning märgatav osa toimetusest nägi, et samamoodi pole võimalik jätkata. Peeter Helme isiklikult täna toimetusega ei kohtunud. Roonemaa välistas võimaluse, et temast võiks saada uus Postimehe peatoimetaja.

Arvamustoimetuse juht Indrek Lepik ei soovinud lähemalt rääkida, millised olid etteheited peatoimetajale. „Ma arvan, et kuna see sündmus lahenes täpselt selliselt, nagu ta täna lahenes, siis oleks ebaaus seda teemat siit majast välja kiskuda,” sõnas ta. „Mul on hea meel, et kõik osapooled said aru asja tõsidusest ja ma arvan, et me saame ilusti uuel nädalal lehte rahulikult edasi teha,” ütles Lepik.

ERR-ile rääkis Lepik, et usaldus peatoimetaja ja mitmete toimetajate ning reporterite vahel oli kadunud. „Me andsime sellest teada nii peatoimetajale kui ka vastutavale väljaandjale,” sõnas ta.